Зеленский заявил, что ЕС вскоре решит вопрос репарационного кредита

По его словам, сейчас он направляется в Брюссель, где у него запланирована встреча с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и председателем Европейского совета Антониу Коштой. А также с генсеком НАТО Марком Рютте.

"За Урсулу и за Кошту я не могу отвечать - это решение Европы. Но все понимают, что замороженные российские активы должны начать работать на Украину - или на восстановление, или на вооружение, если война будет продолжаться", - сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что Киев рассчитывает на транши и надеется на единство Европы относительно механизма выделения средств.

"Я не знаю, будет ли это репарационный, или это будет альтернатива, зависит от единства Европы и зависит от некоторых убеждений, некоторых скептиков, которые еще остались. Я уверен, что у нас будет решен этот вопрос. Мне обещали лидеры, потому что они понимают, что Украина без этих денег не сможет. А уже источник этих денег это вопрос к Европе", - добавил президент