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Зеленский заявил, что многие страны против украинской баллистики и объяснил почему

01:25 09.08.2026 Вс
2 мин
Деньги и бизнес – главная причина того, что многие против украинской баллистики
aimg Юлия Маловичко
Зеленский заявил, что многие страны против украинской баллистики и объяснил почему Фото: президент Владимир Зеленский (Getty Images)
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ряд стран мира не заинтересован в развитии украинских баллистических и антибаллистических технологий. Одной из причин конкуренция на глобальном рынке вооружений.

Как сообщает РБК-Украина , об этом глава государства рассказал в интервью телемарафону "Єдині новини".

"Многие не хотят, чтобы у нас в Украине была своя баллистика. Безусловно, Россия номер один. Но и в мире не очень много людей и компаний, желающих такого конкурента", - сказал Зеленский.

Президент отметил, что создание Украины собственной баллистической ракеты или антибаллистической системы будет означать появление нового мощного игрока на рынке вооружений.

По его словам, в настоящее время в Европе есть лишь несколько компаний, производящих мощные системы противовоздушной обороны. Среди них Зеленский назвал NASAMS, производимую Норвегией и США, немецкой IRIS-T, а также SAMP/T, созданной Францией и Италией при партнерском участии США.

"В принципе, эти системы, которые я вам называю, компании, эти соответствующие компании с длинной историей, это очень сильные компании, вот их 2, 3, 4 на весь европейский континент. И появляется Украина", – пояснил глава государства.

В то же время Зеленский подчеркнул, что речь идет не об отказе партнеров Украины от поддержки. По его словам, в международных отношениях, кроме политических интересов и общих ценностей существуют также экономические и бизнесовые интересы.

"Есть еще деньги, есть бизнес. Поэтому нужно все выгрызать и за все нужно бороться", - подытожил президент.

Как известно, украинская баллистическая ракета FP-7 уже проходит сертификацию в Министерстве обороны Украины. Ракета FP-7 имеет ударную модификацию, которую можно использовать для поражения наземных целей.

Что касается антибаллистики, то украинская компания Fire Point назвала сроки первого перехвата баллистической ракеты в рамках проекта Freyja и рассказала, на каком этапе находится разработка.

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