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Украинская баллистика FP-7 уже на сертификации, первые удары могут быть осенью, - Reuters

13:17 06.08.2026 Чт
2 мин
В Fire Point раскрыли новые интересные детали
aimg Юлия Капитонова
Украинская баллистика FP-7 уже на сертификации, первые удары могут быть осенью, - Reuters Фото: Уже запланирован первый боевой запуск FP-7 (Fire Point)
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Украинская баллистическая ракета FP-7 уже проходит сертификацию в Министерстве обороны Украины.

Об этом заявила генеральный директор Fire Point Ирина Терех, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По словам Терех, ракета FP-7 имеет ударную модификацию, которую можно использовать для поражения наземных целей.

Кроме того, она уже прошла около 15 испытательных пусков и находится на этапе сертификации в Министерстве обороны Украины.

Генеральный директор уточнила, что этот процесс должен завершиться в течение следующих двух-четырех недель.

Компания рассчитывает впервые применить эту версию ракеты в боевых условиях уже в начале осени 2026 года.

Более того, в конце осени планируется первый боевой пуск значительно большей баллистической ракеты FP-9, которая сможет достигать Москвы.

Терех отметила, что архитектура FP-7 базируется на советских разработках ракет-перехватчиков комплексов С-300 и С-400.

В то же время, новая ракета Fire Point имеет лишь около 20% общих элементов с этими образцами вооружения.

Кстати, недавно стало известно, когда украинская Freyja может начать сбивать баллистику.

Также мы писали, что Fire Point опережает российские аналоги благодаря скорости адаптации.

Кроме того, ранее выяснилось, что Fire Point создала свой турбореактивный двигатель для ракеты "Фламинго".

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