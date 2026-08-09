Зеленський заявив, що багато країн проти української балістики та пояснив чому
Президент України Володимир Зеленський заявив, що низка країн світу не зацікавлена у розвитку українських балістичних та антибалістичних технологій. Однією з причин є конкуренція на глобальному ринку озброєнь.
Як повідомляє РБК-Україна, про це глава держави розповів в інтерв'ю телемарафону "Єдині новини".
"Багато хто не хоче, щоб у нас в Україні була своя балістика. Безумовно, Росія номер один. Але і в світі не дуже багато людей і компаній, які хочуть такого конкурента", - сказав Зеленський.
Президент зазначив, що створення Україною власної балістичної ракети або антибалістичної системи означатиме появу нового потужного гравця на ринку озброєнь.
За його словами, нині в Європі є лише кілька компаній, які виробляють потужні системи протиповітряної оборони. Серед них Зеленський назвав NASAMS, яку виробляють Норвегія та США, німецьку IRIS-T, а також SAMP/T, створену Францією та Італією за партнерської участі США.
"В принципі, ці системи, які я вам називаю, компанії, ці відповідні компанії з довгою історією, це дуже сильні компанії, ось їх 2, 3, 4 на весь європейський континент. І з'являється Україна", - пояснив глава держави.
Водночас Зеленський наголосив, що йдеться не про відмову партнерів України від підтримки. За його словами, у міжнародних відносинах, окрім політичних інтересів та спільних цінностей, існують також економічні та бізнесові інтереси.
"Є ще гроші, є бізнес. Тому треба все вигризати і за все треба боротися", - підсумував президент.
Як відомо, українська балістична ракета FP-7 наразі вже проходить сертифікацію в Міністерстві оборони України. Ракета FP-7 має ударну модифікацію, яку можна використовувати для ураження наземних цілей.
Щодо антибалістики, українська компанія Fire Point назвала терміни першого перехоплення балістичної ракети в межах проєкту Freyja та розповіла, на якому етапі перебуває розробка.