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Зеленський заявив, що багато країн проти української балістики та пояснив чому

01:25 09.08.2026 Нд
2 хв
Гроші та бізнес - головна причина того, що багато хто проти української балістики
aimg Юлія Маловічко
Зеленський заявив, що багато країн проти української балістики та пояснив чому Фото: президент Володимир Зеленський (Getty Images)
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Президент України Володимир Зеленський заявив, що низка країн світу не зацікавлена у розвитку українських балістичних та антибалістичних технологій. Однією з причин є конкуренція на глобальному ринку озброєнь.

Як повідомляє РБК-Україна, про це глава держави розповів в інтерв'ю телемарафону "Єдині новини".

"Багато хто не хоче, щоб у нас в Україні була своя балістика. Безумовно, Росія номер один. Але і в світі не дуже багато людей і компаній, які хочуть такого конкурента", - сказав Зеленський.

Президент зазначив, що створення Україною власної балістичної ракети або антибалістичної системи означатиме появу нового потужного гравця на ринку озброєнь.

За його словами, нині в Європі є лише кілька компаній, які виробляють потужні системи протиповітряної оборони. Серед них Зеленський назвав NASAMS, яку виробляють Норвегія та США, німецьку IRIS-T, а також SAMP/T, створену Францією та Італією за партнерської участі США.

"В принципі, ці системи, які я вам називаю, компанії, ці відповідні компанії з довгою історією, це дуже сильні компанії, ось їх 2, 3, 4 на весь європейський континент. І з'являється Україна", - пояснив глава держави.

Водночас Зеленський наголосив, що йдеться не про відмову партнерів України від підтримки. За його словами, у міжнародних відносинах, окрім політичних інтересів та спільних цінностей, існують також економічні та бізнесові інтереси.

"Є ще гроші, є бізнес. Тому треба все вигризати і за все треба боротися", - підсумував президент.

Як відомо, українська балістична ракета FP-7 наразі вже проходить сертифікацію в Міністерстві оборони України. Ракета FP-7 має ударну модифікацію, яку можна використовувати для ураження наземних цілей.

Щодо антибалістики, українська компанія Fire Point назвала терміни першого перехоплення балістичної ракети в межах проєкту Freyja та розповіла, на якому етапі перебуває розробка.

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