Зеленский заявил об усилении активности РФ на нескольких направлениях фронта
Сейчас на фронте фиксируют только новые российские удары и штурмы. Самые горячие бои продолжаются на Покровском, Лиманском и Купянском направлениях.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление украинского президента Владимира Зеленского.
"Мы надеемся, что американская сторона будет решительной в вопросе санкций, чтобы помочь миру. Пока видим только новые российские удары и новые российские штурмы". - подчеркнул Зеленский.
Он отметил, что сегодня был доклад главкома ВСУ Александра Сырского.
"Ситуация на фронте остается непростой - на некоторых направлениях мы фиксируем увеличенную российскую активность. Наиболее серьезные бои на Покровском направлении, Лиманском направлении, Купянском", - сообщил президент.
В то же время он отметил, что украинские военные продолжают Курскую операцию.
"Которая удерживает значительное количество российских войск от активности на территории Украины. Война должна выходить на территорию России - туда, откуда она и пришла", - подытожил Зеленский.
Потери РФ
Напомним, что за последние сутки, с 30 на 31 мая, россияне потеряли в боях против Украины еще более 1200 солдат. Таким образом, потери врага начиная с момента полномасштабного вторжения в Украину составляют уже около 987 330 военных.
В то же время ВСУ за минувшие сутки уничтожили 54 артсистемы, 145 дронов и 109 единиц автотехники противника.
РБК-Украина писало, что Генеральный штаб ВСУ рассказал подробную информацию о ситуации на каждом из направлений фронта в Украине.
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