ВСУ отбили почти 20 атак на Покровском и более 10 на Курском направлениях, - Генштаб

По состоянию на 16:00, 31 мая, на фронте с начала суток произошло 83 боевых столкновения. Наибольшее количество боев зафиксировано на Покровском в Курском направлениях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Генерального штаба ВСУ.

Российские обстрелы

Сегодня от огня вражеской артиллерии и минометов пострадали общины приграничных с РФ населенных пунктов, в частности: Проходы, Хутор-Михайловский, Славгород, Порозок, Новая Гута, Турья, Миропольское, Студенок, Покровка, Прогресс, Воронеж, Белая Береза, что на Сумщине; авиационным ударам подверглось Миропольское Сумской области.

Ситуация на фронтах

На Покровском направлении российские захватчики осуществили 22 попытки потеснить наших защитников с занимаемых позиций вблизи населенных пунктов Заря, Новая Полтавка, Миролюбовка, Малиновка, Елизаветовка, Лисовка, Удачное, Новосергиевка, Котляровка, Андреевка, а также в сторону населенных пунктов Новониколаевка, Алексеевка, Попов Яр, Полтавка. Силы обороны сдерживают натиск и отбили 19 атак противника, три боестолкновения продолжаются.

На Курском направлении украинские защитники отбили двенадцать атак противника, еще четыре боестолкновения продолжаются. Кроме того, враг нанес четыре авиационных удара, сбросив одиннадцать управляемых бомб, и совершил 115 артиллерийских обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам, в том числе один - из реактивной системы залпового огня.

На Харьковском направлении враг наступательных действий с начала суток не проводил.

На Купянском направлении враг восемь раз атаковал в районах населенных пунктов Песчаное и Степная Новоселовка, три боя продолжаются до сих пор.

На Лиманском направлении за день захватническая армия осуществила девять атак на позиции украинцев в сторону Карповки, Нового Мира, вблизи Грековки, Торского и Редкодуба. Пять боестолкновений продолжаются. Наши воины стойко держат оборону и наносят врагу потери.

На Северском направлении враг атаковал в районах Григорьевки и в сторону Верхнекаменского. Всего с начала суток произошло два боестолкновения: одно наши защитники успешно остановили, одно - продолжается.

На Краматорском направлении Силы обороны отбили один вражеский штурм в районе населенного пункта Белая Гора. В сторону Курдюмовки сейчас продолжается еще одно боестолкновение.

На Торецком направлении с начала суток произошло шесть боестолкновений в районах населенного пункта Торецк. Одно боестолкновение продолжается до сих пор.

На Новопавловском направлении произошло семь вражеских атак в районах Орехового, Зеленого Поля, Новополя и Свободного Поля.

На Гуляйпольском направлении авиационным ударам подверглись Малиновка, Гуляйполе и Полтавка.

Четыре вражеские атаки успешно остановили Силы обороны на Ореховском направлении - захватчики пытались продвинуться вперед в сторону Павловки, Новоданиловки и вблизи Степного.

Сегодня на Приднепровском направлении враг нанес авиационные удары по населенному пункту Львовское.

На остальных направлениях особых изменений в обстановке не произошло.