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Зеленський заявив про посилення активності РФ на кількох напрямках фронту

Україна, Субота 31 травня 2025 20:53
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Зеленський заявив про посилення активності РФ на кількох напрямках фронту Фото: український президент Володимир Зеленський (facebook.com zelenskyy.official)
Автор: Каріна Левицька

Нині на фронті фіксують лише нові російські удари та штурми. Найгарячіші бої тривають на Покровському, Лиманському та Куп’янському напрямках.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву українського президента Володимира Зеленського.

"Ми сподіваємось, що американська сторона буде рішучою в питанні санкцій, щоб допомогти миру. Поки що бачимо тільки нові російські удари та нові російські штурми". - наголосив Зеленський.

Він зауважив, що сьогодні була доповідь головкома ЗСУ Олександра Сирського.

"Ситуація на фронті залишається непростою - на деяких напрямках ми фіксуємо збільшену російську активність. Найбільш серйозні бої на Покровському напрямку, Лиманському напрямку, Купʼянському", - повідомив президент.

Водночас він зазначив, що українські військові продовжують Курську операцію.

"Яка утримує значну кількість російських військ від активності на території України. Війна має виходити на територію Росії - туди, звідки вона й прийшла", - підсумував Зеленський.

Втрати РФ

Нагадаємо, що за останню добу, з 30 на 31 травня, росіяни втратили в боях проти України ще понад 1200 солдатів. Таким чином, втрати ворога починаючи з моменту повномасштабного вторгнення в Україну становлять уже близько 987 330 військових.

Водночас ЗСУ за минулу добу знищили 54 артсистеми, 145 дронів і 109 одиниць автотехніки противника.

РБК-Україна писало, що Генеральний штаб ЗСУ розповів детальну інформацію щодо ситуації на кожному з напрямків фронту в Україні.

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