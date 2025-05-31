Россияне потеряли за сутки более 1200 солдат и 54 артсистемы, - Генштаб
За последние сутки, с 30 на 31 мая, россияне потеряли в боях против Украины 1250 солдат. Также ВСУ уничтожили 54 артсистемы и 109 единиц автотехники противника.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Генерального штаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 года по 31 мая 2025 года ориентировочно составляют:
- личного состава - около 987 330 (+1250) человек ликвидировано;
- танков - 10 867 (+2) ед;
- боевых бронированных машин - 22 652 (+5) ед;
- артиллерийских систем - 28 475 (+54) ед;
- РСЗО - 1400 (+2) ед;
- средства ПВО - 1173 (+1) ед;
- самолетов - 372 ед;
- вертолетов - 336 ед;
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 38 215 (+145) ед;
- крылатых ракет - 3265 ед;
- кораблей/катеров - 28 ед;
- подводных лодок - 1 ед;
- автомобильной техники и автоцистерн - 50 198 (+109) ед;
- специальной техники - 3902 ед.
Ситуация на фронтах
Напомним, по состоянию на вечер 30 мая, на фронте с начала суток было зафиксировано 149 боевых столкновений. Наибольшее количество атак враг совершил на четырех направлениях в Донецкой области и в Курской области.
В частности, 38 попыток штурмов было только на Покровском направлении. По состоянию на 22:00, три боестолкновения еще продолжались.
Подробнее о ситуации на фронте минувшим вечером - узнавайте в материале РБК-Украина.
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