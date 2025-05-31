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Россияне потеряли за сутки более 1200 солдат и 54 артсистемы, - Генштаб

Суббота 31 мая 2025 08:00
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Россияне потеряли за сутки более 1200 солдат и 54 артсистемы, - Генштаб Фото: украинские военные продолжают наносить потери противнику (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

За последние сутки, с 30 на 31 мая, россияне потеряли в боях против Украины 1250 солдат. Также ВСУ уничтожили 54 артсистемы и 109 единиц автотехники противника.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Генерального штаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 года по 31 мая 2025 года ориентировочно составляют:

  • личного состава - около 987 330 (+1250) человек ликвидировано;
  • танков - 10 867 (+2) ед;
  • боевых бронированных машин - 22 652 (+5) ед;
  • артиллерийских систем - 28 475 (+54) ед;
  • РСЗО - 1400 (+2) ед;
  • средства ПВО - 1173 (+1) ед;
  • самолетов - 372 ед;
  • вертолетов - 336 ед;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 38 215 (+145) ед;
  • крылатых ракет - 3265 ед;
  • кораблей/катеров - 28 ед;
  • подводных лодок - 1 ед;
  • автомобильной техники и автоцистерн - 50 198 (+109) ед;
  • специальной техники - 3902 ед.

Россияне потеряли за сутки более 1200 солдат и 54 артсистемы, - Генштаб

Ситуация на фронтах

Напомним, по состоянию на вечер 30 мая, на фронте с начала суток было зафиксировано 149 боевых столкновений. Наибольшее количество атак враг совершил на четырех направлениях в Донецкой области и в Курской области.

В частности, 38 попыток штурмов было только на Покровском направлении. По состоянию на 22:00, три боестолкновения еще продолжались.

Подробнее о ситуации на фронте минувшим вечером - узнавайте в материале РБК-Украина.

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