Зеленский заявил о подготовке России к новой мобилизации

Президент Владимир Зеленский заявил, что Россия готовит дополнительную мобилизацию для компенсации больших потерь армии на войне против Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Зеленского в Telegram.
По словам главы государства, украинская сторона получает все больше внутренней информации из России по подготовке новых мобилизационных мероприятий.
"Политическое руководство России поставило задачу увеличить оккупационный контингент. Речь идет как минимум о десятках тысяч дополнительно", - отметил Зеленский.
Также, по словам президента, российские власти активизировали выдачу так называемых мобилизационных распоряжений, что может свидетельствовать о дальнейшем расширении мобилизации.
"Считаем эти российские шаги подтверждением того, что к настоящей дипломатии Москва не готовится", - добавил он.
Зеленский подчеркнул, что имеющуюся информацию Украина передаст международным партнерам.
"Россия должна завершить свою войну, и мир имеет рычаги влияния. Работаем на всех уровнях, чтобы защитить Украину и подтолкнуть Россию к дипломатии", - подытожил глава государства.
Напомним, ранее The Moscow Times сообщало, что в начале 2026 года россиянам все чаще стали выдавать так называемые "мобилизационные предписания". Такие документы содержат инструкции о действиях в случае объявления мобилизации и вклеиваются в военные билеты.
По данным издания, российские военкоматы массово вызывают мужчин якобы для "уточнения данных", после чего им предлагают подписать контракт, вступить в резерв или получить мобилизационное предписание.