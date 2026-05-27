Зеленский заявил о подготовке России к новой мобилизации

По словам главы государства, украинская сторона получает все больше внутренней информации из России по подготовке новых мобилизационных мероприятий.

"Политическое руководство России поставило задачу увеличить оккупационный контингент. Речь идет как минимум о десятках тысяч дополнительно", - отметил Зеленский.

Также, по словам президента, российские власти активизировали выдачу так называемых мобилизационных распоряжений, что может свидетельствовать о дальнейшем расширении мобилизации.

"Считаем эти российские шаги подтверждением того, что к настоящей дипломатии Москва не готовится", - добавил он.

Зеленский подчеркнул, что имеющуюся информацию Украина передаст международным партнерам.

"Россия должна завершить свою войну, и мир имеет рычаги влияния. Работаем на всех уровнях, чтобы защитить Украину и подтолкнуть Россию к дипломатии", - подытожил глава государства.