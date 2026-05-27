Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні

Зеленський заявив про підготовку Росії до нової мобілізації

18:58 27.05.2026 Ср
2 хв
Про яку кількість нових окупантів уже дізналася наша розвідка?
aimg Марія Науменко
Фото: президент України Володимир Зеленський (Getty Images)

Президент Володимир Зеленський заявив, що Росія готує додаткову мобілізацію для компенсації великих втрат армії на війні проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис Зеленського в Telegram.

Читайте також: Британська розвідка вперше підтвердила масштаби втрат Росії у війні

За словами глави держави, українська сторона отримує дедалі більше внутрішньої інформації з Росії щодо підготовки нових мобілізаційних заходів.

"Політичне керівництво Росії поставило завдання збільшити окупаційний контингент. Ідеться щонайменше про десятки тисяч додатково", - зазначив Зеленський.

Також, за словами президента, російська влада активізувала видачу так званих мобілізаційних розпоряджень, що може свідчити про подальше розширення мобілізації.

"Вважаємо ці російські кроки підтвердженням того, що до справжньої дипломатії Москва не готується", - додав він.

Зеленський наголосив, що наявну інформацію Україна передасть міжнародним партнерам.

"Росія повинна завершити свою війну, і світ має важелі впливу. Працюємо на всіх рівнях, щоб захистити Україну та підштовхнути Росію до дипломатії", - підсумував глава держави.

Нагадаємо, раніше The Moscow Times повідомляло, що на початку 2026 року росіянам дедалі частіше почали видавати так звані "мобілізаційні приписи". Такі документи містять інструкції про дії у разі оголошення мобілізації та вклеюються у військові квитки.

За даними видання, російські військкомати масово викликають чоловіків нібито для "уточнення даних", після чого їм пропонують підписати контракт, вступити до резерву або отримати мобілізаційний припис.

