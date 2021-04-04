Спроба держперевороту в Йорданії: Україна повністю підтримує короля Абдаллу
У Йорданії здійснюється спроба державного перевороту з метою повалення короля Абдалли II. Офіс президента України заявив про підтримку короля Абдаллу II.
Про це повідомляє прес-служба ОП.
В Україні з чекають на деталі подій, повідомила прес-служба Офісу президента.
"Тривожні новини з Йорданії. Повністю підтримуємо Короля Абдаллу. Впевнені, що він гарантує стабільність, безпеку та розвиток держави", - йдеться в заяві.
Зазначимо, арабські ЗМІ і The Washington Post з посиланням на джерела повідомили про затримання понад 20 високопоставлених чиновників Йорданії, в тому числі представників королівської сім'ї.
За їхньою інформацією, затримання відбулися в рамках розслідування передбачуваної змови з метою повалення короля. Вранці 4 квітня колишній наслідний принц Йорданії Хамза бен Хусейн повідомив, що перебуває під домашнім арештом.
Нагадаємо, на початку лютого військовий переворот стався у М'янмі. Військові вирішили захопити владу в країні після поразки на виборах.