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Спроба держперевороту в Йорданії: Україна повністю підтримує короля Абдаллу

Новость на русском → Київ, Неділя 04 квітня 2021 11:20
Спроба держперевороту в Йорданії: Україна повністю підтримує короля Абдаллу Фото: Офіс президента відреагував на спробу держперевороту в Йорданії (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

У Йорданії здійснюється спроба державного перевороту з метою повалення короля Абдалли II. Офіс президента України заявив про підтримку короля Абдаллу II.

Про це повідомляє прес-служба ОП.

В Україні з чекають на деталі подій, повідомила прес-служба Офісу президента.

"Тривожні новини з Йорданії. Повністю підтримуємо Короля Абдаллу. Впевнені, що він гарантує стабільність, безпеку та розвиток держави", - йдеться в заяві.

Зазначимо, арабські ЗМІ і The Washington Post з посиланням на джерела повідомили про затримання понад 20 високопоставлених чиновників Йорданії, в тому числі представників королівської сім'ї.

За їхньою інформацією, затримання відбулися в рамках розслідування передбачуваної змови з метою повалення короля. Вранці 4 квітня колишній наслідний принц Йорданії Хамза бен Хусейн повідомив, що перебуває під домашнім арештом.

Нагадаємо, на початку лютого військовий переворот стався у М'янмі. Військові вирішили захопити владу в країні після поразки на виборах.

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