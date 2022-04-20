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Україна отримала додаткові винищувачі від інших країн, - Пентагон

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Середа 20 квітня 2022 00:12
Україна отримала додаткові винищувачі від інших країн, - Пентагон Фото: прес-секретар Пентагону Джон Кірбі (Getty Images)
Автор: Роман Мирончук

Прес-секретар Пентагону Джон Кірбі заявив про те, що Україна отримала додаткові винищувачі з інших країн, не з США, а також запчастини до них.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Кірбі під час брифінгу.

"Я б просто сказав, не вдаючись у те, що надають інші країни, що вони (Україна, - ред.) отримали додаткові платформи та деталі, щоб мати можливість збільшити розмір свого флоту, розмір свого парку літаків. Думаю, я зупинився б на цьому", - зазначив Кірбі.

Нагадаємо, офіційний представник Білого дому повідомив, що вантажі з останнього пакету допомоги адміністрації президента США Джо Байдена у сфері безпеки почали прибувати в Україну.

Байден минулого тижня затвердив додатковий пакет зброї, боєприпасів та допомоги у забезпеченні безпеки України на суму 800 мільйонів доларів.

США вперше погодилися надати Києву різні види потужної зброї, в тому числі 11 вертольотів Мі-17; 18 155-мм гармат Howitzer і ще 300 дронів Switchblade.

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