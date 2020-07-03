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Смолій перерахував випадки політичного тиску на НБУ

Новини » Політика     03.07.2020 - 15:25
Смолій перерахував випадки політичного тиску на НБУ
Фото: Яків Смолій (Віталій Носач, РБК-Україна)

Голова виступив у Раді

На Національний банк України протягом останнього часу здійснюється систематичне політичний тиск. Від НБУ вимагають певних рішень.

Про це глава НБУ Яків Смолій заявив під час звіту в Раді.

"Я прийняв важке, але необхідне рішення: піти у відставку", - сказав він.

За його словами, НБУ тиснуть з метою прийняття рішень, які не є економічно обґрунтованими. Ці рішення можуть дорого коштувати українській економіці, зазначив він.

Смолій назвав НБУ щитом для стабільності фінансової системи.

"І цей щит протягом останнього року постійно намагаються зламати. Тиск через суди. Проплачені мітинги на Інститутській та під домівками членів Правління. Інформаційні атаки, побудовані на маніпуляціях і брехні. Необґрунтовані політичні оцінки політики НБУ та безпосередньо моєї діяльності як очільника інституції. Використання Ради НБУ для створення корпоративного конфлікту всередині інституції. Усе це елементи одного ланцюга", - сказав він.

Смолій також відзначив, що тиск - це антонім ефективного діалогу. "Розмова, де один говорить фахово про економіку та фінанси, а інший – чує лише свої політичні інтереси, приречена на поразку", - зазначив Смолій.

Нагадаємо, увечері 1 липня глава НБУ Яків Смолій заявив, що подав у відставку через систематичний політичний тиск.

Верховна рада 3 липня розглядає подання президента Володимира Зеленського про звільнення Смолія.

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Автор: Олександр Білоус

Теги Новини України Національний банк УкраїниВерховна Рада
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