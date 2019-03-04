Зеленський і Тимошенко лідирують у президентському рейтингу

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У Зеленського 19,5% голосів, у Тимошенко - 13,9%

Володимир Зеленський і Юлія Тимошенко лідирують на виборах президента 2019. Про це свідчать результати проведеного наприкінці лютого соціологічного дослідження, яке оприлюднив 4 березня Інститут аналізу та прогнозування.

Так, якби вибори президента України відбулися наступної неділі, за Володимира Зеленського віддали би свої голоси 19,5% українців (25,2% серед тих, хто визначився і візьме участь у виборах). У Юлії Тимошенко - 13,9% (17,9% серед тих, хто визначився і голосуватиме).

Чинний президент Петро Порошенко відстає від лідерів електоральних симпатій, маючи 11,9%. Впритул до нього іде Юрій Бойко із результатом 10,7% (15,4% і 13,8% відповідно серед тих, хто визначився і голосуватиме).

Загальнонаціональне опитування проведене Інститутом аналізу та прогнозування спільно з Аналітичною групою "Соціопрогноз" за підтримки Київського прес-клубу. Опитування проведено з 18 по 27 лютого 2019 року в усіх областях України (за виключенням тимчасово окупованих територій Луганської та Донецької областей, АР Крим). Всього опитано 2022 респонденти. Метод отримання інформації: індивідуальне інтерв’ю за місцем проживання респондента „віч-на-віч”. Статистична похибка не перевищує 2,2%.

Як писало РБК-Україна, відповідно до даних соціологічної групи "Рейтинг", якщо б президентські вибори в Україні відбувалися наприкінці лютого, найбільші шанси вийти в другий тур мали б Володимир Зеленський, Петро Порошенко і Юлія Тимошенко.