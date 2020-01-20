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Зеленський заявив про плани видавати ліцензії на видобуток газу іноземним інвесторам

Новини » Політика     20.01.2020 - 16:22
Зеленський заявив про плани видавати ліцензії на видобуток газу іноземним інвесторам
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Також планують видавати ліцензії у сфері нерухомості

Президент Володимир Зеленський заявив про готовність видавати ліцензії на видобуток газу та нафти в Україні іноземним інвесторам. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Зеленського Newsweek.

За словами президента, також ліцензії планують видавати іноземним інвесторам у сфері нерухомості.

"Це момент для інвестицій, тому що низькі ціни на ринках і в приватизованих секторах, і ми будемо видавати ліцензії на роботу в багатьох секторах. Ми бачимо більше перспектив для інвестицій у нашу видобуток нафти і газу, а також у нерухомість", - заявив Зеленський.

Раніше РБК-Україна писало, що польська державна компанія PGNiG SA підписала з української ERU Management Services ("ЕРУ") угода в галузі розвідки і видобутку газу у Львівській області, недалеко від кордону з Польщею. На першому етапі буде пробурена розвідувальна свердловина довжиною до 2500 метрів і проведені геофізичні дослідження для визначення місця розташування таких свердловин. Роботи почнуться відразу після отримання необхідних погоджень і дозволів.

Також повідомлялося, що Україна за 2019 рік скоротила споживання і видобуток і збільшила транзит газу. Українським споживачам протранспортовано магістральними газопроводами 26,4 млрд куб. м газу, що на 7% менше, ніж у 2018 році. При цьому видобуток скоротився на 1%, а транзит виріс на 3%.

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