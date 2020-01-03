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Україна за 2019 рік скоротила споживання і видобуток та збільшила транзит газу

Новини » Економіка     03.01.2020 - 13:50
Україна за 2019 рік скоротила споживання і видобуток та збільшила транзит газу
Фото: ГТС ("Нафтогаз")

Споживання скоротилося на 7%, видобуток на 1%, транзит зріс на 3%

Українським споживачам у 2019 році протранспортовано магістральними газопроводами 26,4 млрд куб. м газу, що на 7% менше, ніжу 2018 році. Про це повідомляє прес-служба "Оператора ГТС України".

За даними прес-служби, загальне використання газу для виробничо-технологічних витрат (ВТВ) зменшилося на 8% і нараховує 3,4 млрд куб. м природного газу.

Надходження природного газу в ГТС від газовидобувних підприємств України у 2019 році склали 20,7 млрд куб. м, що на 1% менше попереднього року.

Обсяги транспортування газу територією України з Російської Федерації до європейських країн і Молдови становлять 89,6 млрд куб. м, що більше на 3%, або на 2,8 млрд куб. м у порівнянні з аналогічним показником за попередній рік.

До підземних сховищ було закачано 13,1 млрд куб. м газу, що більше на 34%, ніж протягом 2018 року. Відбір з ПСГ зменшився на 25% і склав 8,0 млрд куб. м газу. Станом на 1 січня 2020 року, в ПСГ України накопичено 18,9 млрд куб. м блакитного палива. Це на 36% більше, ніж рік тому.

Станом на 1 січня (четверту зиму) Україна вже протягом 1496 днів не імпортує газ для своїх потреб з території Росії. За цей період обсяги газу надходили виключно з країн ЄС. У 2019 році в Україну імпортовано 14,2 млрд куб. м блакитного палива, що більше на 35% від аналогічного минулорічного обсягу.

Україна за 2019 рік скоротила споживання і видобуток та збільшила транзит газу

Нагадаємо, у 2018 році українським споживачам всіх категорій протранспортовано магістральними газопроводами 28,5 млрд куб м газу, що на 0,4% більше, ніж у 2017 році.

Нагадаємо, НАК "Нафтогаз України" та російський "Газпром" 30 грудня 2019 року підписали новий контракт щодо транзиту газу терміном на 5 років. Згідно з протоколом, підписаним на політичному рівні 20 грудня у Мінську, НАК "Нафтогаз України" виступає організатором транспортування газу по території України. Власне транзитом газу з 1 січня 2020 року займається нова компанія "Оператор ГТС України".

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