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Зеленський відповів на звинувачення Порошенко

Новини » Політика    10.10.2019 - 11:06
Зеленський відповів на звинувачення Порошенко
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Зеленський відреагував на заяви Порошенка щодо "формули Штайнмайера"

Президент Володимир Зеленський відреагував на заяви п'ятого презизента Петра Порошенка щодо "формули Штайнмайера". Про це він заявив на прес-марафоні, повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Зеленський заявив, що Порошенко забуває, що він вже не президент.

"Комунікаційно я вважаю, що наші хлопці програли. Ми дійсно не докомунікаціювали з людьми. Це помилка. У наших кроках жодної помилки не було. Помилка Порошенка в тому, що йому здається, що він може бути лідером іншого майдану. Він забуває, що він вже не президент", - сказав Зеленський.

За словами Зеленського, Порошенко підштовхує людей, щоб вони вийшли на протест.

"Я боюсь, що це на фізичному рівні для нього є проблема. Він проти розведення. Йому здається, що з цього приводу може бути Майдан. Він підштовхує людей", - заявив Зеленський.

Зазначимо, що Порошенко звинувачує Зеленського у "капітуляції України". За його словами, підписання "формули Штайнмайера" - це "російський сценарій".

Нагадаємо, що в Україні проходять масові акції протести на Майдані після підписання українскою владою "формули Штайнмайера". Зокрема, протести проходять у Києві на Майдані Незалежності.

Минулої суботи на протести у Києві прийшли більше 10 тисяч людей. Учасники заявляють, що проведення виборів на тимчасово окупованому Донбасі і надання особливого статусу суперечить Конституції України.

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