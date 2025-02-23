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Зеленский: завтра предложу встречу по гарантиям безопасности в одной из столиц Европы

Киев, Воскресенье 23 февраля 2025 16:50
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Зеленский: завтра предложу встречу по гарантиям безопасности в одной из столиц Европы Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Президент Украины Владимир Зеленский хочет обсудить с партнерами возможные гарантии безопасности на отдельной встрече. Она может пройти в одной из столиц Европы.

Как передает РБК-Украина, об этом глава украинского государства заявил на пресс-конференции.

Зеленский отметил, что завтра, 24 февраля, в третью годовщину полномасштабного вторжения России в Украину, в Киев приедут 13 лидеров, в том числе и руководство Евросоюза, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

По его словам, на завтрашней встрече планируется обсудить стратегию на ближайшие недели. Также Зеленский на встрече с лидерами стран-партнеров затронет тему гарантий безопасности, в первую очередь от Европы, но участие США также необходимо.

"Я думаю, что завтра я предложу, чтобы мы в ближайшие дни встретились в одной из столиц Европы и там понимали, какой формат может быть гарантией безопасности для Украины", - уточнил глава государства.

Гарантии безопасности для Украины

Напомним, украинское руководство подчеркивало, что Украине необходимо предоставить сильные гарантии безопасности перед завершением войны с Россией. Нельзя допустить повторную агрессию Москвы.

Сейчас СМИ часто пишут о том, что рассматривается вариант отправки европейских солдат в Украину, которые должны сдерживать Россию от вторжения.

В частности, согласно слухам, Европа готова выделить до 30 тысяч военных, которых могут разместить в нескольких украинских городах, которые не находятся на линии фронта.

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