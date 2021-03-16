Служба безпеки та РНБО пропонують врегулювати питання блокування сайтів

Служба безпеки України і Рада національної безпеки і оборони (РНБО) пропонують законодавчо врегулювати питання блокування сайтів. На сьогодні у цій сфері є "сліпа зона", яка може нести загрозу територіальній цілісності України.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Війна вірусів. Готова чи Україна до кібератак і що загрожує "цифровій державі" .

Зокрема, за словами заступника секретаря РНБО Сергія Демедюка, регулювання питання блокування сайтів залишається на недостатньому рівні.

"Спроби в Україні встановити прозорі правила гри в інформаційному просторі натикаються на хвилю критики, звинувачення у запровадженні цензури та порушення прав громадян", - зазначив він.

На його думку, слід узяти на озброєння досвід ЄС та США і внести відповідні зміни в законодавство. Схожу точку зору підтримують і в СБУ.

"Зараз механізм блокування інформаційних ресурсів, які створюють загрози інформаційній та кібербезпеці, законодавчо не визначено", - йдеться в коментарі спецслужби для РБК-Україна.

СБУ пропонує закріпити в законі механізм обмеження доступу до сайтів та сервісів. Таким чином, провайдерів та операторів можуть зобов'язати закривати доступ до ресурсів на підставі рішення суду. Але тільки якщо воно отримано в ході контррозвідувальної діяльності або у кримінальному провадженні, а також на підставі рішень РНБО про санкції.

Проте в "Інтернет Асоціації України" вважають, що за такими заявами ховається бажання створити в Україні аналог російського Роскомнадзора, який контролюватиме український інтернет і самостійно блокуватиме сайти.

У той же час заступник голови цифрового комітету Ради Олександр Федієнко виступає проти будь-яких блокувань в інтернеті і пропонує інший спосіб боротьби.

"Україні треба закон про перехоплення трафіку в мережі, який дозволив би заморозити або закрити будь-яку інформацію на момент розгляду справи в суді. Ця сфера зараз взагалі не регулюється законом", - зазначив він.