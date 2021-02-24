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Зеленський завтра проведе засідання Ради розвитку громад

Автор: РБК-Україна

У Києві завтра, 25 лютого, відбудеться засідання Ради розвитку громад та територій. Участь в засіданні ради візьме президент України Володимир Зеленський.

Про це повідомив Офіс президента України.

Як зазначають в ОП, засідання Ради розвитку громад та територій розпочнеться о 14:00. За результатами засідання відбудеться брифінг учасників заходу.

Захід проходитиме у Конгресно-виставковому центрі "Парковий".

"У зв’язку з поширенням епідемії COVID-19 в Україні кількість представників засобів масової інформації, які зможуть взяти участь у заході, буде обмеженою", - додали в ОП.

Нагадаємо, цього тижня в Києві проходить форум "Україна 30", присвячений інфраструктурі. Зеленський також цього тижня взяв участь у форумі.

Додамо, нещодавно Україна та Словаччина домовилися провести спільний бізнес-форум.

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