Зеленский завтра проведет заседание Совета развития общин

В Киеве завтра, 25 февраля, состоится заседание Совета развития общин и территорий. Участие в заседании совета примет президент Украины Владимир Зеленский.
Об этом сообщил Офис президента Украины.
Как отмечают в ОП, заседание Совета развития общин и территорий начнется в 14:00. По результатам заседания состоится брифинг участников мероприятия.
Мероприятие будет проходить в Конгрессно-выставочном центре "Парковый".
"В связи с распространением эпидемии COVID-19 в Украине количество представителей средств массовой информации, которые смогут принять участие в мероприятии, будет ограниченной", - добавили в ОП.
Напомним, на этой неделе в Киеве проходит форум "Украина 30", посвященный инфраструктуре. Зеленский также на этой неделе принял участие в форуме.
Добавим, недавно Украина и Словакия договорились провести совместный бизнес-форум.