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Закон про ринок землі підтримали менше 30% українців

Новини » Економіка     28.11.2019 - 12:06
Закон про ринок землі підтримали менше 30% українців
Фото: Верховна рада (Віталій Носач, РБК-Україна)

Дві третини громадян проти продажу землі

Ухвалення Верховною радою закону про ринок землі в першому читанні підтримали 29% українців, не підтримали вдвічі більше респондентів - 64%. Про це свідчать дані опитування КМІС.

Закон про ринок землі підтримали менше 30% українцівwww.kiis.com.ua

За даними опитування, якби всеукраїнський референдум про продаж землі сільськогосподарського призначення проходив найближчої неділі, 22% українців проголосували б на референдумі "за" ринок землі, 59% - "проти", ще 14% не брали б участі в голосуванні.

Закон про ринок землі підтримали менше 30% українців

www.kiis.com.ua

Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів опитування з 22 по 25 листопада методом CATI (телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера, computer-assisted telephone interviews) по в всій Україні за виключенням окупованих Росією територій. Вибірка репрезентативна для дорослого населення (віком 18 років і старше) України. У ході опитування проведено 1500 інтерв'ю, похибка вибірки з імовірністю 0,95 не перевищує 3%.

Нагадаємо, 13 листопада Верховна рада в першому читанні ухвалила закон про запуск ринку землі в Україні.

За даними опитування Центру Разумкова, проведеного на початку листопада, у разі проведення референдуму абсолютна більшість українців проголосували б за продовження мораторію на купівлю-продаж землі сільськогосподарського призначення (63,4% усіх опитаних або 68,3% тих, хто взяв би участь у референдумі).

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