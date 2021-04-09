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Зеленський завтра відвідає Туреччину та зустрінеться з Ердоганом

Новость на русском → Україна, П'ятниця 09 квітня 2021 15:14
Зеленський завтра відвідає Туреччину та зустрінеться з Ердоганом Фото: Володимир Зеленський та Реджеп Ердоган (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Президент України Володимир Зеленський завтра, 10 квітня, з робочим візитом відвідає Туреччину. В рамках поїздки планується зустріч з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом.

Про це РБК-Україна розповіло джерело в Офісі президента.

Водночас турецьке агентство "Анадолу" з посиланням на представника адміністрації турецького лідера розповіло, що початок зустрічі Зеленського з Ердоганом планується о 9-й годині ранку в рамках українсько-турецької стратегічної ради високого рівня.

Президенти планують обговорити питання оборонного сектору, угоду про вільну торгівлю та питання туризму.

Крім того, як стало відомо раніше, наступного тижня Зеленський планує здійснити робочу поїздку в Париж. Глава держави хоче зустрітися з президентом Франції Еммануелем Макроном, який бере участь у нормандському форматі переговорів щодо врегулювання на Донбасі.

Нагадаємо, Зеленський вже їздив з робочим візитом у Туреччину у жовтні 2020 року. Тоді також відбувалася зустріч з турецьким президентом та було підписання низки договорів.

А в лютому того ж року в Україну приїжджав Ердоган. Тоді сторони домовилися про військову допомогу та постачання українського літака АН-178.

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