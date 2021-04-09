Зеленський завтра відвідає Туреччину та зустрінеться з Ердоганом

Президент України Володимир Зеленський завтра, 10 квітня, з робочим візитом відвідає Туреччину. В рамках поїздки планується зустріч з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом.

Про це РБК-Україна розповіло джерело в Офісі президента.

Крім того, як стало відомо раніше, наступного тижня Зеленський планує здійснити робочу поїздку в Париж. Глава держави хоче зустрітися з президентом Франції Еммануелем Макроном, який бере участь у нормандському форматі переговорів щодо врегулювання на Донбасі.

Водночас турецьке агентство "Анадолу" з посиланням на представника адміністрації турецького лідера розповіло, що початок зустрічі Зеленського з Ердоганом планується о 9-й годині ранку в рамках українсько-турецької стратегічної ради високого рівня.

Нагадаємо, Зеленський вже їздив з робочим візитом у Туреччину у жовтні 2020 року. Тоді також відбувалася зустріч з турецьким президентом та було підписання низки договорів.

А в лютому того ж року в Україну приїжджав Ердоган. Тоді сторони домовилися про військову допомогу та постачання українського літака АН-178.