Зеленский: завершить войну на этой неделе невозможно с гарантиями для Украины

"На этой неделе завершить эту войну невозможно с гарантиями для Украины. По крайней мере я, честно говоря, не знаю, как без наших встреч можно это сделать на сегодня. Что касается соглашения, как я вам сказал, что там не может быть того или иного формата, чтобы мы были должники за старое. Мы готовы идти на новые инвестиции и быть равноправными партнерами," - заявил Зеленский.

Он также заявил, что фонд для восстановления страны может быть создан на условиях равного партнерства с США. По его словам, если фонд будет наполняться на условиях 50 на 50, то Украина также будет делать свой вклад, вкладывая прибыли государственных предприятий.

"Если США вложат деньги и учтут это как инвестицию, мы со своей стороны также будем вкладывать. Кроме того, можем использовать средства от замороженных российских активов, ведь это именно наши деньги", - подчеркнул Зеленский.

Он подсчитал, что доходы от лицензий могут принести Украине около 2 миллиардов долларов в год.

Также президент отметил, что США могут рассматривать военную помощь как инвестицию в безопасность Украины.

"Например, система Patriot стоит примерно 1,5-1,8 миллиарда долларов. Нам нужно еще 20 таких систем, что составляет 35 миллиардов. Если США предоставят их, это также можно рассматривать как инвестицию", - пояснил он.

Зеленский подчеркнул, что все эти вопросы требуют обсуждения на самом высоком уровне.

"Для этого необходима встреча. Она должна быть справедливой, то есть состояться до встречи Трампа с Путиным", - добавил президент.

Планы США

Американский президент Дональд Трамп неоднократно заявлял о том, что война России против Украины должна прекратиться. По его словам, нужно остановить "миллионы смертей" на поле боя.

В то же время издание Financial Times со ссылкой на собственные источники писало о том, что Трамп и российский диктатор Владимир Путин хотят, чтобы прекращение огня между Украиной и Россией наступило до Пасхи (20 апреля) или 9 мая.