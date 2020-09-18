Зеленський завершить війну за час своєї каденції, - Єрмак

Голова Офісу президента Андрій Єрмак не сумнівається, що війна на Донбасі буде завершено до кінця каденції Володимира Зеленського. Однією з важливих перемог для України є нинішнє перемир'я на Донбасі.

Про це Єрмак сказав під час ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера".

Він підкреслив, що зараз Україна знаходиться в двох форматах з врегулювання конфлікту на Донбасі - мінський і нормандський.

"Я думаю, що всі українці вже звикли, що все, що обіцяє президент Зеленський - він робить. У мене немає ніяких сумнівів, що протягом своєї каденції Зеленський закінчить цю війну", - сказав Єрмак.

При цьому, він додав, що переговори є важкими.

"Але є дуже важлива українська перемога: ми знаходимося сьомий тиждень у режимі тиші", - відзначив Єрмак.

Нагадаємо, в квітні Володимир Зеленський заявив, що війна на Донбасі буде завершена до кінця його каденції. При цьому вже в серпні Зеленський висловив надію, що війну вдасться завершити вже в цьому році.

Сьогодні президент заявив, що режим "тиші" на Донбасі неідеальний і виконується з деякими провокаціями.

Дивіться весь випуск "Свободи слова Савіка Шустера", у якому керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак вперше розповідає деталі історії з "вагнерівцями", а також про те, що відбувається з Мінськими угодами та що буде з виборами на Донбасі. Також експерти роздумують на тему того, що для України несе рішення Лукашенка закрити кордони. Крім того, ви дізнаєтеся, як бюджет 2021 року позначиться на житті пересічних українців.

Новий випуск "Свободи слова Савіка Шустера" від 18 вересня

Нагадаємо, що в минулому випуску "Свободи слова " Савіка Шустера" мова йшла про білоруських опозиціонерів, а також навчання під час карантину в Україні.

Дивіться зокрема, як Дмитро Гордон розкриває таємницю того, чому Путін ненавидить Лукашенка. А також згадує, як невизнаний президент Білорусі познущався над господарем Кремля.

Володимир Путін ненавидить Олександра Лукашенка

Крім того, Давид Сакварелідзе і Юрій Арістов в ефірі розповіли про те, які у них були відчуття, коли вони хворіли коронавірусом, і чому українські лікарі - герої.

Сакварелідзе і Арістов про те, як перехворіли COVID-19

Також директор чернівецької школи з "червоної зони" Уляна Легусова розповіла, яких дій очікує від влади для нормалізації навчального процесу.

Вчителі гадають: що ж буде з навчанням у "червоній зоні"?

Не обійшлося і без емоцій. Так, директор київської спеціалізованої школи висловив претензії до міністра охорони здоров'я Максима Степанова та заступника міністра освіти і науки Андрія Вітренка.

Директор школи Дмитро Ламза емоційно звернувся до Степанова

До слова, сам Степанов теж зробив важливу заяву про COVID-19. Зокрема, міністр заявив, що в плані пандемії Україна "йде не за найкращим сценарієм"... При цьому міністр нарвався на критику з боку мера Тернополя, який знаходиться в "червоній зоні".

Мер Тернополя Сергій Надал прокоментував роботу шкіл, незважаючи на те, що місто знаходиться в "червоній зоні"