Зеленський: режим "тиші" неідеальний і виконується з провокаціями

Фото: Володимир Зеленський (Віталій Носач/РБК-Україна)

Президент України Володимир Зеленський заявив, що режим "тиші" на Донбасі неідеальний. Глава держави заявив, що він виконується з деякими провокаціями.

Про це він сказав у ході свого візиту до Тернопільської області.

"Сьогодні є у нас режим тиші. Так, неідеальний, він виконується з деякими провокаціями... Скільки буде продовжуватися режим тиші, я сказати не можу, ми робимо все, щоб він вийшов на постійний рівень", - підкреслив президент.

За словами Зеленського, поки не йдеться про стабілізацію ситуації.

"Сказати, що ситуація стабілізувалась ми не можемо, поки йде війна. Це все одно великий крок. Мені здається, це той найперший пункт (Мінську, - ред.), якого ми сьогодні майже повністю досягли", - додав глава держави.

Нагадаємо, раніше сьогодні віце-прем'єр-міністр, перший заступник голови делегації України в Тристоронній контактній групі Олексій Резніков заявив, що режим "тиші" на Донбасі досі не усталений. Він також пояснив, яким чином зберігається перемир'я у зоні проведення ООС.

Як писало РБК-Україна, Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ зафіксувала 15 порушень перемир'я на Донбасі за добу, 16 вересня.