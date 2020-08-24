Зеленський сподівається, що війна на Донбасі закінчиться цього року

Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Зеленський вірить, що це можливо

Президент України Володимир Зеленський вірить, що бойові дії на окупованому Росією Донбасі завершаться до кінця цього року. Зеленський додав, що він дуже хоче, щоб війна завершилася.

Про це він заявив в інтерв'ю телеканалу Euronews.

Зеленський наголосив, що такого тиску та темпів ще ніхто до нього не робив.

"Я хочу вірити, що це станеться в цьому році. Дуже хочу вірити та вірю. Я не хотів би називати імен, але, порівнюючи нашу нинішню команду і минулу, так, як я цього хочу, ніхто і близько не хотів. Таких темпів і такого тиску - ніхто такого не робив", - пояснив він.

Зазначимо, 29 день на Донбасі триває режим припинення вогню, який було встановлено після домовленостей Тристоронньої контактної групи. Як стверджує українська влада, серйозних порушень з боку проросійських бойовиків за цей не було виявлено, бойових втрат серед підрозділів ООС також немає.

Встановлення безстрокового перемир'я на Донбасі є однією з домовленостей "нормандської четвірки".

Нагадаємо, раніше у Німеччині назвали обнадійливим режим припинення вогню на окупованому Донбасі; в німецькому МЗС заявили, що це припинення вогню є найтривалішим з 2014 року.

Серйозним кроком до завершення війни називав встановлене на Донбасі перемир'я й президент Володимир Зеленський.