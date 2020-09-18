Зеленский завершит войну за время своей каденции, - Ермак

Глава Офиса президента Андрей Ермак не сомневается, что война на Донбассе будет завершена до конца каденции Владимира Зеленского. Одной из важных побед для Украины является нынешнее перемирие на Донбассе.

Об этом Ермак сказал во время ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера".

Он подчеркнул, что сейчас Украина находится в двух форматах по урегулированию конфликта на Донбассе - минский и нормандский.

"Я думаю, что все украинцы уже привыкли, что все, что обещает президент Зеленский - он делает. У меня нет никаких сомнений, что в течение своей каденции Зеленский закончит эту войну", - сказал Ермак.

При этом, он добавил, что переговоры являются тяжелыми.

"Но есть очень важная украинская победа: мы находимся седьмую неделю в режиме тишины", - отметил Ермак.

Напомним, в апреле Владимир Зеленский заявил, что война на Донбассе будет завершена до конца его каденции. При этом уже в августе Зеленский выразил надежду, что войну удастся завершить уже в этом году.

Сегодня президент заявил, что режим "тишины" на Донбассе неидеальный и выполняется с некоторыми провокациями.

Смотрите весь выпуск "Свободы слова Савика Шустера", в котором руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак впервые рассказывает детали истории с "вагнеровцами", а также о том, что происходит с Минскими соглашениями и что будет с выборами на Донбассе.

Также эксперты размышляют на тему того, что для Украины несет решение Лукашенко закрыть границы. Кроме того, вы узнаете, как бюджет 2021 года отразится на жизни рядовых украинцев.

Новый выпуск "Свободы слова Савика Шустера" от 18 сентября

Напомним, что в прошлом выпуске "Свободы слова Савика Шустера" речь шла про белорусских оппозиционеров, а также учебу во время карантина в Украине.

Смотрите в частности, как Дмитрий Гордон раскрывает тайну того, почему Путин ненавидит Лукашенко. А также вспоминает, как непризнанный президент Беларуси поиздевался над хозяином Кремля.

Владимир Путин ненавидит Александра Лукашенко

Кроме того, Давид Сакварелидзе и Юрий Аристов в эфире рассказали о том, какие у них были ощущения, когда они болели коронавирусом, и почему украинские врачи - герои.

Сакварелидзе и Аристов о том, как переболели COVID-19

Также директор черновицкой школы из "красной зоны" Ульяна Легусова рассказала, каких действий ждет от власти для нормализации учебного процесса.

Учителя гадают: что же будет с учебой в "красной зоне"?

Не обошлось и без эмоций. Так, директор киевской специализированной школы высказал претензии к министру здравоохранения Максиму Степанову и заместителю министра образования и науки Андрею Витренко.

Директор школы Дмитрий Ламза эмоционально обратился к Степанову

Кстати, сам Степанов тоже сделал важное заявление о COVID-19. В частности, министр заявил, что в плане пандемии Украина "идет не по лучшему сценарию"... При этом министр нарвался на критику со стороны мера Тернополя, который находится в "красной зоне".

Мэр Тернополя Сергей Надал прокомментировал работу школ, несмотря на то, что город находится в "красной зоне"