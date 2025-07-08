Зеленский утвердил состав делегации на конференцию по восстановлению Украины

Анонс поездки Зеленского в Рим

Напомним, ранее la Repubblica написало, что президент Украины Владимир Зеленский уже 9 июля прибудет в Рим. Там у него запланирована встреча с президентом Италии Серджио Маттареллой.

Встреча запланирована на 16:00 по местному времени (17:00 по киевскому).

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