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Зеленский утвердил состав делегации на конференцию по восстановлению Украины

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Делегацию Украины на конференции по восстановлении в Риме возглавит первая вице-премьер Юлия Свириденко. Мероприятие пройдет 10-11 июля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на распоряжение президента Украины Владимира Зеленского №94/2025-рп.

В распоряжении отмечается, что на конференцию поедет делегация в следующем составе:

  • Юлия Свириденко -первый вице-премьер-министр Украины - министр экономики Украины, глава делегации;
  • Герман Галущенко - министр энергетики Украины;
  • Виталий Коваль - министр аграрной политики и продовольствия Украины;
  • Алексей Кулеба - вице-премьер-министр по восстановлению Украины - министр развития общин и территорий Украины;
  • Сергей Марченко - министр финансов Украины;
  • Андрей Сибига - министр иностранных дел Украины;
  • Герман Сметанин - министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины;
  • Ольга Стефанишина - вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины - министр юстиции Украины;
  • Николай Точицкий - министр культуры и стратегических коммуникаций Украины;
  • Рустем Умеров - министр обороны Украины;
  • Михаил Федоров - вице-премьер-министр Украины по инновациям, развитию образования, науки и технологий - министр цифровой трансформации Украины.

Основной целью делегации станет организация и согласование деятельности на конференции, посвященной выявлению ключевых приоритетов в восстановлении регионов, территорий и инфраструктурных объектов, пострадавших в результате российской агрессии.

Анонс поездки Зеленского в Рим

Напомним, ранее la Repubblica написало, что президент Украины Владимир Зеленский уже 9 июля прибудет в Рим. Там у него запланирована встреча с президентом Италии Серджио Маттареллой.

Встреча запланирована на 16:00 по местному времени (17:00 по киевскому).

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