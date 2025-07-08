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Зеленський затвердив склад делегації на конференцію з відновлення України

Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Делегацію України на конференції з відновлення в Римі очолить перша віцепрем'єрка Юлія Свириденко. Захід відбудеться 10-11 липня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на розпорядження президента України Володимира Зеленського №94/2025-рп.

У розпорядженні зазначається, що на конференцію поїде делегація в такому складі:

  • Юлія Свириденко - перший віцепрем'єр-міністр України - міністр економіки України, голова делегації;
  • Герман Галущенко - міністр енергетики України;
  • Віталій Коваль - міністр аграрної політики та продовольства України;
  • Олексій Кулеба - віцепрем'єр-міністр з відбудови України - міністр розвитку громад та територій України;
  • Сергій Марченко - міністр фінансів України;
  • Андрій Сибіга - міністр закордонних справ України;
  • Герман Сметанін - міністр з питань стратегічних галузей промисловості України;
  • Ольга Стефанішина - віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України - міністр юстиції України;
  • Микола Точицький - міністр культури та стратегічних комунікацій України;
  • Рустем Умєров - міністр оборони України;
  • Михайло Федоров - віцепрем'єр-міністр України з інновацій, розвитку освіти, науки і технологій - міністр цифрової трансформації України.

Основною метою делегації стане організація та узгодження діяльності на конференції, присвяченій виявленню ключових пріоритетів у відновленні регіонів, територій та інфраструктурних об'єктів, які постраждали внаслідок російської агресії.

Анонс поїздки Зеленського в Рим

Нагадаємо, раніше la Repubblica написало, що президент України Володимир Зеленський уже 9 липня прибуде в Рим. Там у нього запланована зустріч із президентом Італії Серджіо Маттареллою.

Зустріч запланована на 16:00 за місцевим часом (17:00 за київським).

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Володимир ЗеленськийРимЮлія СвириденкоВійна в Україні