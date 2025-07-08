Зеленський затвердив склад делегації на конференцію з відновлення України

Анонс поїздки Зеленського в Рим

Нагадаємо, раніше la Repubblica написало, що президент України Володимир Зеленський уже 9 липня прибуде в Рим. Там у нього запланована зустріч із президентом Італії Серджіо Маттареллою.

Зустріч запланована на 16:00 за місцевим часом (17:00 за київським).

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.