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Зеленский утвердил СБУ 40-дневную операцию влияния на Россию для окончания войны

20:15 25.06.2026 Чт
2 мин
Страну-агрессора ждут новые "дальнобойные санкции"
aimg Валерий Ульяненко
Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (facebook.com_zelenskyy.official)

Служба безопасности Украины начинает 40-дневную операцию влияния на Россию для побуждения к завершению войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление украинского президента Владимира Зеленского.

Глава государства рассказал о результатах доклада главы СБУ Евгения Хмары о "плане дальнобойных санкций, санкциях средней дальности" и результатах Центра спецопераций "Альфа" на фронте.

"Утвердил Службе 40-дневную операцию влияния на государство-агрессор ради побуждения к окончанию войны", - подчеркнул президент.

Зеленский заявил, что в течение нескольких месяцев подряд именно СБУ демонстрирует самые высокие показатели защиты позиций Украины на фронте благодаря беспилотникам разных типов.

"ЦСО "Альфа" является лидером по результатам поражений личного состава и техники сил оккупанта", - отметил глава государства.

Напомним, Владимир Зеленский в среду, 24 июня, заявил, что операция ВСУ по Крыму четко просчитана.

По его словам, в случае передачи Украине всего вооружения, согласованного партнерами по G7, Силы обороны смогут быстро создать условия, которые заставят Россию согласиться на мирное урегулирование.

В то же время, во время саммита G7 президент США Дональд Трамп высоко оценил украинские дальнобойные удары по военным целям на территории РФ и поддержал усиление санкционного давления на российский энергетический сектор.

Кроме того, заместитель госсекретаря США Джереми Левин заявил, что Украина побеждает в войне. Он также подчеркнул, что Соединенные Штаты вместе с европейскими союзниками возвращаются к полномасштабной санкционной политике по России.

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