Зеленский утвердил СБУ 40-дневную операцию влияния на Россию для окончания войны

В то же время, во время саммита G7 президент США Дональд Трамп высоко оценил украинские дальнобойные удары по военным целям на территории РФ и поддержал усиление санкционного давления на российский энергетический сектор.

Кроме того, заместитель госсекретаря США Джереми Левин заявил, что Украина побеждает в войне. Он также подчеркнул, что Соединенные Штаты вместе с европейскими союзниками возвращаются к полномасштабной санкционной политике по России.