Зеленський затвердив СБУ 40-денну операцію впливу на Росію для закінчення війни

Водночас під час саміту G7 президент США Дональд Трамп високо оцінив українські далекобійні удари по військових цілях на території РФ та підтримав посилення санкційного тиску на російський енергетичний сектор.

Крім того, заступник держсекретаря США Джеремі Левін заявив, що Україна наразі перемагає у війні. Він також наголосив, що Сполучені Штати разом із європейськими союзниками повертаються до повномасштабної санкційної політики щодо Росії.