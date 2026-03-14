Зеленский утвердил планы устойчивости для городов и регионов: у Киева отдельный дедлайн

"Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 3 марта 2026 года "О Комплексных планах устойчивости регионов и отдельных городов"... Контроль за выполнением решения Совета национальной безопасности и обороны Украины возложить на Секретаря", - сказано в сообщении.

Согласно решению СНБО, комплексный план устойчивости должен быть разработан всеми соответствующими и причастными органами в течение двух недель с момента подписания указа президента. Выполнить все положения планов нужно до начала отопительного сезона.

При этом решением СНБО отдельный дедлайн по планам устойчивости установлен для Киева. Столица должна разработать и представить готовый план уже через неделю.

"Киевскому городскому голове, председателю Киевской городской государственной администрации в недельный срок подать Кабинету Министров Украины и Совету национальной безопасности и обороны Украины утвержденный Комплексный план устойчивости города Киева", - сказано в документе.