Зеленский утвердил госбюджет на 2026 год: куда пойдут деньги

Согласно информации на сайте украинского парламента, закон о госбюджете был возвращен с подписью от президента сегодня, 10 декабря.

Фото: президент Владимир Зеленский подписал закон о госбюджете-2026 (скриншот)

Макропоказатели

Прогноз ВВП на 2026 год - 10,31 трлн гривен.

Доходы бюджета вырастут до 2,92 трлн гривен, что на 446,8 млрд грн больше, чем в 2025 году.

Расходы тоже вырастут и составят 4,83 трлн гривен, что на 134,5 млрд грн больше, чем в предыдущем году.

Дефицит - 1,9 трлн гривен, или 18,5% ВВП.

Основная цель бюджета - обеспечить оборону страны, поддержать граждан и создать условия для экономического роста даже во время войны.

Оборона и безопасность

100% собственных поступлений государство направляет на Силы Обороны, включая денежное обеспечение военных и поддержку их семей, усиление ПВО, разработку и производство украинского оружия, в том числе дронов.

Расходы на армию в 2026 году - 2,8 трлн гривен, что составляет почти 60% от всех расходов.

На зарплаты военных предусмотрено - 1,3 трлн гривен. На вооружение и военную технику - 709 млрд гривен.

Образование, повышение зарплат учителям

Расходы на образование составляют 273,9 млрд грн (+75 млрд грн к 2025 году), что учитывает поэтапное повышение на 30% зарплат педагогических и научно-педагогических работников с 1 января 2026 года и на 20% с сентября 2026 года без каких-либо изменений в подходах к оплате их труда.

"Предусмотрен рост заработных плат с первого января - в среднем с 16,7 до 21,7 тысячи гривен. С первого сентября, в соответствии с принятыми решениями, указанная сумма будет составлять до 30 тысяч гривен", - сообщал глава Минфина Сергей Марченко.

По расчетам Минфина, повышение в среднем позволят увеличить ежемесячную заработную плату учителя до 10 тысяч гривен.

В резервный фонд было дополнительно направлено 19 млрд гривен для повышения зарплат педагогам, закупки пассажирских вагонов, компенсации бизнеса за потери из-за войны и обустройства укрытий в детских садах.

Также правительство разрабатывает новую систему оплаты труда педагогов, которая должна заработать с сентября 2026 года.

Минимальная и средняя зарплата, прожиточный минимум, пенсии

Расходы на социальную поддержку - 468,5 млрд гривен (+47,6 млрд гривен до 2025 года).

Сюда входят пенсии, соцвыплаты уязвимым категориям, льготы и субсидии, поддержка лиц с инвалидностью, а также комплексная помощь семьям с новорожденными и маленькими детьми, включая дородовую и послеродовую помощь, "єЯсла" и "Пакет школьника".

Впервые с 2023 года предусмотрено повышение социальных стандартов:

минимальная зарплата - с 8 000 до 8 647 гривен;

общий прожиточный минимум - с 2 920 до 3 209 гривен;

прожиточный минимум для трудоспособных лиц - с 3 028 до 3 328 гривен;

прожиточный минимум для лиц, утративших трудоспособность (минимальная пенсия) - с 2 361 до 2 595 грн.

По ожиданиям правительства на 2026 год, средняя зарплата составит в 2026 году 30 032 гривны. Кабинет министров прогнозирует замедление роста заработных плат украинцев в 2026 году до 16%.

Инфляция в следующем году прогнозируется на уровне 9,9%.

Субсидии и льготы

Бюджет на 2026 год не предусматривает изменений в сумме жилищных субсидий.

Курс валют

Средний курс доллара на 2026 год заложен 45,7 гривны/доллар.

Средний курс евро - 49,4 гривны/евро.

Эти курсы являются расчетными и не влияют на валютную политику Нацбанка.

Здравоохранение

На здравоохранение предусмотрено 258,6 млрд гривен (+38,8 млрд грн до 2025 года). Приоритеты:

увеличение зарплат врачей первичной и экстренной медицинской помощи;

бесплатные лекарства;

скрининг здоровья для граждан в возрасте 40+ лет.

Поддержка ВПЛ и ветеранов

Поддержка внутренне перемещенных лиц - 72,6 млрд гривен. В частности направлена для людей, которые потеряли дом из-за войны. В частности 1,4 млрд грн заложено на новую программу для поддержки ВПЛ с временно оккупированных территорий.

Ветеранская политика предусматривает 18,9 млрд гривен. Финансирование вырастет на 6,3 млрд гривен по сравнению с прошлым годом. Это в частности поддержка жильем, инструменты для дальнейшей реинтеграции в гражданскую жизнь.

Поддержка предпринимателей

Продолжается программа поддержки бизнеса и украинских производителей в рамках политики "Сделано в Украине".

В частности, в госбюджете предусмотрены средства на "Доступные кредиты "5-7-9%", индустриальные парки, программы частичной компенсации украинской техники и оборудования, гранты и другие инициативы по развитию украинских производителей.

Также предусмотрены средства для обеспечения украинцев жильем по программе "єОселя".

Поддержка регионов

Поддержка регионов, в том числе прифронтовых, составит 293 млрд гривен.

Эти средства обеспечат оплату труда педагогов, поддержку местных бюджетов, финансирование питания детей в школах для 1-11 классов, образования, социальной защиты, здравоохранения и компенсацию разницы в тарифах.

Бюджет предусматривает +4% НДФЛ (налог на доходы физических лиц) для местных бюджетов (до 64%). Средства пойдут на энергоносители и погашение тарифных долгов.

Международное финансирование и МВФ

Отметим, что остальные расходы должны быть профинансированы за счет международной помощи.

Министр финансов отметил, что Украине нужно сгенерировать дополнительно более 45 млрд долларов США от международных партнеров в 2026 году.

Глава бюджетного комитета Роксолана Пидласа объясняла, что принятие госбюджета является ключевым для запуска новой программы расширенного финансирования МВФ на 2026-2029 годы суммой 8 млрд долларов.

По ее словам, это позволит Украине получить "репарационный кредит". Он должен стать основным источником дополнительного финансирования от ЕС, однако частично эти усилия блокируются из-за опасений Бельгии, что она может остаться один на один с проблемой и должна будет вернуть Москве деньги, которые могут одолжить Украине из замороженных росактивов.