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Канада предоставит Украине кредит еще на 1,76 млрд долларов

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Среда 29 марта 2023 01:47
Канада предоставит Украине кредит еще на 1,76 млрд долларов Фото: Канада предоставит Украине 1,76 млрд долларов кредита (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

В 2023 году Канада предоставит Украине кредит еще на 2,45 млрд канадских долларов (1,76 млрд долларов США).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на бюджет Канады на 2023 год.

Средства будут предоставлены в рамках "Административного счета для Украины" МВФ

"Два миллиарда 450 миллионов долларов кредитов правительству Украины для помощи в обеспечении украинцев необходимыми услугами", – говорится в описании проекта бюджета.

Напомним, премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что их страна будет поддерживать Украину, чего бы это им не стоило.

Канада расширила программу поддержки украинцев и их ближайших родственников, которая помогает стать временными жителями страны.

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