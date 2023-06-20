Буданов назвал два "интересных факта" о подрыве россиянами Каховской ГЭС

Российские оккупанты готовились к подрыву Каховской гидроэлектростанции. В частности, они начали вывод своих войск за полчаса до теракта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова в эфире телемарафона.

По его словам, существует много интересных фактов о том, как именно россияне совершили свой теракт на Каховской ГЭС.

"Самое интересное, что за полчаса (россияне - ред.) вышли по радиосети на подразделение, которое находилось на Каховской ГЭС и сказали собраться и быстро покинуть территорию. В это же время прибыла группа спецназа. И после этого произошло то, что произошло", - рассказал Буданов.

По его словам, все российские подразделения, которые находились рядом с ГЭС, не знали о планах своего командования подорвать станцию. Это застало их врасплох.

Подрыв Каховской ГЭС

Напомним, 6 июня российские оккупанты подорвали заминированную Каховскую ГЭС. В результате этого часть населенных пунктов Херсонской области затопило, уже известно о погибших мирных жителях и животных.

После этого пропагандисты РФ начали обвинять Украину в ракетном ударе про ГЭС. Украинские официальные лица быстро опровергли такой вброс.

При этом западные СМИ опросили экспертов по инженерному делу, которые утверждали, что такие разрушения на станции мог вызвать только подрыв изнутри.