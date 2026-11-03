RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теннис
Бокс

Wave
+
-

Wave
Инсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Путешествия
Вкус
Звезды

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренды
Полезное
Вкусно
Гороскопы
Олешки Выборы в США Графики отключения света Война в Украине

Зеленский предостерег Европу: военные объекты России направлены и против вас

19:24 03.11.2026 Вт
1 мин
aimg Елена Бджола
Фото: президент Украины Владимир Зеленский на Берлинской конференции по безопасности 3 ноября 2026 года (Getty Images)

Россия не остановится на Украине. Страна-агрессор продолжает масштабно строить военную инфраструктуру, которую может направить против Европы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление президента Украины Владимира Зеленского на Берлинской конференции безопасности.

Зеленский предупредил Европу

Президент Украины призвал европейцев посмотреть на масштабы строительства Россией военных объектов.

"Посмотрите на военную инфраструктуру, которую Россия строила в последние годы. Все ли это - только для Украины?" - спрашивает он.

По словам Зеленского, этого слишком много для одной страны - для Украины.

"Это направлено против вас", - уверен глава государства.

Ранее РБК-Украина писало, что Россия готова к войне с Европой, но якобы не хочет конфликта, говорит российский диктатор Владимир Путин.

Кроме того, министр обороны Британии Вес Стритинг заявил: Британия должна подготовиться к возможной войне с РФ уже к 2030 году.

Также сообщалось, что канцлер Германии Фридрих Мерц предостерег страны ЕС от самоуспокоения. Он заявил, что Путин стремится не только к поражению Украины, но и к подрыву демократии в Европе.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Владимир ЗеленскийВойна России против Украины