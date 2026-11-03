Зеленский предостерег Европу: военные объекты России направлены и против вас

Зеленский предупредил Европу

Президент Украины призвал европейцев посмотреть на масштабы строительства Россией военных объектов.

"Посмотрите на военную инфраструктуру, которую Россия строила в последние годы. Все ли это - только для Украины?" - спрашивает он.

По словам Зеленского, этого слишком много для одной страны - для Украины.

"Это направлено против вас", - уверен глава государства.