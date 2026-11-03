Зеленський застеріг Європу: військові об'єкти Росії спрямовані й проти вас

Зеленський попередив Європу

Президент України закликав європейців подивится на масштаби будівництва Росією воєнних об'єктів.

"Погляньте на військову інфраструктуру, яку Росія будувала останніми роками. Чи все це - лише для України?" - запитує він.

За словами Зеленського, цього занадто багато для однієї країни - для України.

"Це спрямовано проти вас", - впевнений очільник держави.