Зеленський застеріг Європу: військові об'єкти Росії спрямовані й проти вас
Росія не зупиниться на Україні. Країна-агресорка продовжує масштабно розбудовувати військову інфраструктуру, яку може направити проти Європи.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ президента України Володимира Зеленського на Берлінській безпековій конференції.
Зеленський попередив Європу
Президент України закликав європейців подивится на масштаби будівництва Росією воєнних об'єктів.
"Погляньте на військову інфраструктуру, яку Росія будувала останніми роками. Чи все це - лише для України?" - запитує він.
За словами Зеленського, цього занадто багато для однієї країни - для України.
"Це спрямовано проти вас", - впевнений очільник держави.
Раніше РБК-Україна писало, що Росія готова до війни з Європою, але нібито "не хоче" конфлікту, каже російський диктатор Володимир Путін.
Крім того, міністр оборони Британії Вес Стрітінг заявив: Британія має підготуватися до можливої війни з РФ вже до 2030 року.
Також повідомлялося, що канцлер Німеччини Фрідріх Мерц застеріг країни ЄС від самозаспокоєння. Він заявив, що Путін прагне не лише поразки України, але й підриву демократії в Європі.