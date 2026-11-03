Зеленський застеріг Європу: військові об'єкти Росії спрямовані й проти вас

Росія не зупиниться на Україні. Країна-агресорка продовжує масштабно розбудовувати військову інфраструктуру, яку може направити проти Європи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ президента України Володимира Зеленського на Берлінській безпековій конференції.

Зеленський попередив Європу

Президент України закликав європейців подивится на масштаби будівництва Росією воєнних об'єктів.

"Погляньте на військову інфраструктуру, яку Росія будувала останніми роками. Чи все це - лише для України?" - запитує він.

За словами Зеленського, цього занадто багато для однієї країни - для України.

"Це спрямовано проти вас", - впевнений очільник держави.