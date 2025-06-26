Дешевая нефть и 18-й пакет санкций: Зеленский требует от ЕС нового давления на РФ
Страны Европейского Союза должны принять мощный 18-й пакет санкций против России, главной целью которого должны стать энергетические доходы агрессора.
Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил президент Владимир Зеленский во время выступления в Европейском Совете.
По словам президента, санкции остаются одним из самых эффективных инструментов для ограничения российской агрессии.
"Сейчас необходим действительно мощный 18-й пакет санкций ЕС против России", - подчеркнул он.
Зеленский считает, что особое внимание следует уделить торговле российской нефтью, теневому танкерному флоту, финансовым учреждениям РФ и цепочкам поставок комплектующих для оружия. Президент предостерег, что некоторые европейские компании до сих пор поставляют в Россию критически важные детали, которые впоследствии оказываются в российских ракетах.
"Мы идентифицируем эти материалы и передадим доказательства вашим командам", - пообещал он.
Отдельно он отметил необходимость снижения ценового потолка на российскую нефть: "Верхний предел в 45 долларов может помочь приблизиться к миру. Но для настоящего мира нужно ограничить ее до 30 долларов за баррель". Он подчеркнул, что именно высокие нефтяные доходы позволяют Кремлю вести войну, поэтому ограничение цены напрямую влияет на способность России продолжать агрессию.
Санкции против России
Страны Европейского Союза ожидают, что новый - 18-й - пакет санкций против России будет принят уже на этой неделе. Основные трудности возникли из-за позиции правительств Венгрии и Словакии.
23 июня глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что именно его страна и Словакия заблокировали принятие нового пакета ограничений. Однако уже на следующий день, 24 июня, министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар опроверг эти слова. Он заверил, что Братислава готова поддержать санкции, если получит гарантии, что новые ограничения не повредят экономике Словакии.
В то же время канцлер Германии Фридрих Мерц отметил, что Европейский союз уже сегодня, 26 июня, введет новый, уже 18-й по счету пакет санкций против России. Таким образом, реализуется программа по принуждению Кремля к мирным переговорам в Украине.
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