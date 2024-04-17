Зеленский на заседании Европейского совета рассказал о фронте и необходимости ПВО для Украины

Президент Украины Владимир Зеленский в среду, 17 апреля, принял участие в заседании Европейского совета. Рассказал о ситуации на фронте и неотложных потребностях украинских войск, в частности системах ПВО для защиты от российских атак.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на вечернее обращение главы государства.
"Только что принял участие в работе Европейского совета, были все лидеры нашей Европы. Я благодарен Шарлю Мишелю, господину президенту Евросовета, Урсуле фон дер Ляен, госпоже президенту Еврокомиссии, и всем руководителям европейских государств и правительств за неизменное внимание к Украине", - рассказал Зеленский.
Выступая на заседании, президент подчеркнул все то, что необходимо для дальнейших действий ВСУ на фронте и защиты Украины от вражеских атак.
"Конечно, ПВО и фронт - это ключевой приоритет. Сейчас такое время, которое нужно всем в Европе, в свободном мире использовать ради укрепления, ради большего производства оружия, ради большего снабжения оружия, в целом ради решимости. На решимости держится нормальная жизнь мира, и Европа точно может не проиграть это время - ради нашей общей безопасности", - подчеркнул глава государства.
Потребность Украины в противовоздушной обороне обострилась после возобновления российских ударов по объектам энергетики.
Помочь Украине с поиском ПВО обещала Германия. Как сообщалось ранее, немецкое правительство пересмотрит свои запасы и будет искать по миру системы, которые можно отправить в Украину. В частности, было принято решение о передаче Украине дополнительной системы Patriot.
Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявлял, что для того, чтобы полностью закрыть небо Украины от российских дронов и ракет, нужно 25 систем Patriot.
По словам министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, Украина уже нашла в мире 100 свободных систем Patriot, но сначала хочет добиться получения 7 из них.
Стоит отметить, что в приоритете Украины не только Patriot, но и системы Samp-T, тоже способные сбивать баллистику.
В настоящее время Украина ведет переговоры о получении двух батарей Patriot и одной батареи Samp-T.
Сегодня генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что у стран-членов Альянса есть достаточное количество систем противовоздушной обороны, которые можно предоставить Украине для защиты от российских атак.
Тем временем Германия направила письма десяткам стран, в которых призывает усилить противовоздушную оборону Украины.
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