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Зеленский запустил процедуру отбора судей в Конституционный суд

Украина, Четверг 29 февраля 2024 22:38
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Зеленский запустил процедуру отбора судей в Конституционный суд Фото: украинский президент Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Карина Левицкая

Украинский президент Владимир Зеленский запустил процедуру отбора судей в Конституционный суд.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт президента.

С целью обеспечения конкурсного отбора кандидатур на должность судьи Конституционного суда Украины в отношении лиц, которых назначает президент Украины, Зеленский постановил:

  • утвердить положение о проведении конкурсного отбора кандидатур на должность судьи Конституционного суда Украины в отношении лиц, которых назначает президент Украины;

  • образовать конкурсную комиссию для проведения конкурсного отбора кандидатур на должность судьи Конституционного суда Украины в отношении лиц, которых назначает президент Украины, и утвердить ее персональный состав;

  • конкурсной комиссии обеспечить проведение конкурсного отбора кандидатур на должность судьи КСУ в отношении лиц, которых назначает президент.

В то же время согласно указу, утратившими силу, признаны:

  • Указ президента Украины от 20 апреля 2021 года № 167/2021 "О конкурсной комиссии для осуществления отбора кандидатур на должность судьи Конституционного суда Украины в отношении лиц, которых назначает президент Украины";

  • Указ президента Украины от 17 августа 2021 года № 365/2021 "Вопросы конкурса для отбора кандидатур на должность судьи Конституционного суда Украины в отношении лиц, которых назначает президент Украины".

Данный указ президента вступает в силу со дня его опубликования, то есть с сегодняшнего дня, 29 февраля.

Напомним, ранее мы писали, что на исполняющего обязанности Конституционного суда Украины Сергея Головатого составили протокол об административном правонарушении.

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