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Глава Конституционного суда Украины может потерять должность: что стало причиной

Украина, Четверг 18 января 2024 17:00
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Глава Конституционного суда Украины может потерять должность: что стало причиной Архивное фото: Сергей Головатый (golos com ua)
Автор: Дмитрий Браславский

На исполняющего обязанности Конституционного суда Украины Сергея Головатого составили протокол об административном правонарушении. Теперь он может потерять должность.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальное агентство по предотвращению коррупции.

Детали дела

Отмечается, что и.о. главы Конституционного суда Украины Сергей Головатый принял решение в условиях реального конфликта интересов, о котором не сообщил в установленном порядке.

Так, на рассмотрение в КСУ поступила жалоба, в которой заявитель отмечал, что Сергей Головатый внес заведомо недостоверные сведения в постановление суда и настаивал на его увольнении.

Головатый мог быть уволен

НАПК пишет, что не желая выносить указанное обращение на рассмотрение специального пленарного заседания КСУ, откуда оно могло попасть в комиссию по вопросам регламента и этики КСУ (на основании заключения которой Головатый мог быть уволен), оно предложило указанное обращение к рассмотрению в повестке дня обычного заседания.

Процедура такого заседания не предусматривает возможности направить обращение в указанную комиссию.

"Таким образом, будучи наделенным полномочиями и.о. руководителя КСУ, Головатый обезопасил себя от возможной дальнейшей проверки собственных действий, по результатам которой мог быть уволен", - добавило НАПК.

Что грозит Головатому

Действия Головатого квалифицировали по факту нарушения требований по предотвращению и урегулированию конфликта интересов. НАПК составило протокол и отправило его и.о. главы Конституционного суда на ознакомление.

"Если суд признает чиновника виновным, то ему грозит наказание в виде штрафа, а также возможного внесения в Единый государственный реестр лиц, совершивших коррупционные или связанные с коррупцией правонарушения", - пишет НАПК.

Действия судьи могут быть расценены как совершение им существенного дисциплинарного проступка, в связи с чем судья может быть уволен с должности.

Протоколы от НАПК

Ранее НАПК составило три протокола на мэра Ровно Александра Третьяка. Позже суд отстранил его от должности на один год.

Также бывший глава Верховного суда Украины Всеволод Князев арендовал элитную квартиру в Киеве всего за тысячу гривен. На него был составлен протокол о возможной коррупции.

А в ноябре народный депутат Александр Дубинский получил протокол о коррупции. Его вручили в рамках уголовных дел, по которым депутат выступает как подозреваемый.

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