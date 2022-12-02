Глава Лавры и экс-нардеп Новинский попали под санкции СНБО, - источники

Совет национальной безопасности и обороны ввел санкции против наместника Киево-Печерской Лавры Павла (Лебедя). Также в список попал бывший нардеп Вадим Новинский.

Об этом РБК-Украина сообщили источники в силовых структурах.

Отметим, сегодня стало известно, что президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО по запрету в Украине религиозных организаций, связанных с центрами влияния в России.

Напомним, что серия обысков СБУ по объектам Московского патриархата продолжается по Украине, правоохранители провели и проводят обыски в ряде монастырей.

Во время обысков силовики находили пропагандистские материалы, оправдывающие российскую агрессию против Украины и поддерживающие РФ в ее войне.

В связи с чем украинцам объясняют, все эти меры проводятся из-за того, что храмы УПЦ МП распространяют российскую пропаганду, ими прикрывают деятельность вражеских спецслужб и в них вербуют российскую агентуру.

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