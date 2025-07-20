Зеленский ввел санкции против антиукраинской пропаганды: кто в списке

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт президента.

Сегодня, 20 июля, украинский президент ввел санкции против трех украинцев и двух россиян за участие в информационных кампаниях, направленных на подрыв обороноспособности Украины, продвижение антиукраинских нарративов и легитимизацию вооруженной агрессии Российской Федерации.

Заметим, что уполномоченный по санкциям Влад Власюк в комментарии РБК-Украина сообщил, что санкции применены к блогерам, которые оправдывают государство-агрессора и его действия, а также препятствуют защите Украины и ее людей, чем создают угрозу национальным интересам Украины.

В то же время были применены санкции к российским военкорам и администраторам пропагандистских Telegram-каналов, которые распространяют месседжи о поддержке оккупационных войск, глорифицируют участников так называемой "СВО" и оправдывают военные преступления РФ.

В частности в списке:

российский блогер Юлия Латынина,

украинский блогер Андрей Серебрянский ("Андрей Луганский"),

бизнесмен Геннадий Балашов,

экс-нардеп Наталья Королевская,

"Z-военкор" Татьяна Аксененко.

Он также призвал Министерство иностранных дел Украины проинформировать компетентные органы Европейского Союза, Соединенных Штатов Америки и других государств о применении санкций и поставить перед ними вопрос о введении аналогичных ограничительных мер.