Очень часто цитирует кремлевские нарративы: Зеленский о спецпосланнике Трампа Уиткоффе

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф очень часто цитирует российские нарративы. Это не приблизит мир, а также ослабит давление американцев на РФ.

"Я считаю, что Уиткофф, действительно, очень часто цитирует кремлевские нарративы. Я считаю, что это не приблизит нас к миру. И я считаю, что это, к сожалению, ослабит давление американцев на Российскую Федерацию. Мы можем только своими действиями исправлять это информационное поле. Мы стараемся это делать", - сказал президент в интервью Eurovision News.

Зеленский отметил, что общался с президентом США Дональдом Трампом не единожды, и они на уровне разведок обменивались реальной информацией, поскольку заявления Виткоффа "нам очень мешают".

"Потому что мы боремся с (российским диктатором Владимиром Путиным - ред.) и очень не хотим, чтобы у него было много помощников", - пояснил глава государства.

Президент подчеркнул, что если США решили быть посередине, то это должно быть именно так, но не ближе к Кремлю.

"Я всегда говорил Трампу, мы хотим, чтобы американцы были на нашей стороне. И даже если сегодня Америка выбрала тактику быть посередине, то посередине - это посередине, а не ближе к Кремлю", - резюмировал Зеленский.