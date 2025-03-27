Очень часто цитирует кремлевские нарративы: Зеленский о спецпосланнике Трампа Уиткоффе
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф очень часто цитирует российские нарративы. Это не приблизит мир, а также ослабит давление американцев на РФ.
Об этом заявил президент Украины Владимир, сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию "Суспільного".
"Я считаю, что Уиткофф, действительно, очень часто цитирует кремлевские нарративы. Я считаю, что это не приблизит нас к миру. И я считаю, что это, к сожалению, ослабит давление американцев на Российскую Федерацию. Мы можем только своими действиями исправлять это информационное поле. Мы стараемся это делать", - сказал президент в интервью Eurovision News.
Зеленский отметил, что общался с президентом США Дональдом Трампом не единожды, и они на уровне разведок обменивались реальной информацией, поскольку заявления Виткоффа "нам очень мешают".
"Потому что мы боремся с (российским диктатором Владимиром Путиным - ред.) и очень не хотим, чтобы у него было много помощников", - пояснил глава государства.
Президент подчеркнул, что если США решили быть посередине, то это должно быть именно так, но не ближе к Кремлю.
"Я всегда говорил Трампу, мы хотим, чтобы американцы были на нашей стороне. И даже если сегодня Америка выбрала тактику быть посередине, то посередине - это посередине, а не ближе к Кремлю", - резюмировал Зеленский.
Отдельная реакция Зеленского на заявление Уиткоффа
Напомним, что Зеленский в разговоре с журналистами также отдельно отметил, что заявление Виткоффа о так называемых "референдумах" России на оккупированных территориях Украины совпадает с месседжами Кремля. В частности, речь идет о том, когда на днях спецпосланник Трампа заявил, что "Донбасс, Крым, Луганск и еще два других» региона (Запорожская и Херсонская области) якобы являются «русскоязычными», а также там были «референдумы», во время которых «большинство людей высказалось за то, чтобы быть под властью России".
"Мы все знаем, что никаких реальных законодательных оснований, чтобы проводить референдумы не было. Второе - никто не может легитимизировать эти референдумы, потому что они были под дулом оружия. Третье - мертвые души и полно доказательств того, кто там голосовал, кто не голосовал. Все знают, что никаких референдумов законных не было и никто их в мире не признает", - отреагировал Зеленский на это.
Подробнее об ответе и аргументах президента Украины - читайте в материале РБК-Украина.
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