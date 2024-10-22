Зеленский о приглашении Украины в НАТО: видим консенсус большинства стран
Большинство стран НАТО поддерживает приглашение Украины в Альянс. Но у нескольких стран остается сдержанная позиция.
Об этом на встрече с журналистами заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает корреспондент РБК-Украина.
"Могу сказать, что мы видим в целом. Мы видим сегодня консенсус большинства стран Альянса и сдержанную позицию нескольких стран (речь о приглашении Украины в НАТО - ред.). Будем с этим работать", - заявил глава государства.
Он уточнил, что в этом вопросе заметна поддержка и уверенность Франции. Также Украину будут поддерживать Британия и Италия.
"Относительно реакции Германии, по нашему мнению, в целом сегодня ситуация в большинстве зависит от Соединенных Штатов. Считаем, что у них идет консолидация их мнений по НАТО и это имеет влияние еще на, например, Венгрию и Словакию", - подчеркнул Зеленский.
По его словам, Украина рассчитывает на более позитивную позицию США по такому вопросу после выборов. И это объясняется не сменой президента, а сменой фокуса в США с выборов. Сейчас же любые резкие заявления со стороны Вашингтона неуместны, там не хотят "лишних рисков".
Зеленский также подчеркнул, что у него очень хорошие отношения с канцлером Германии Олафом Шольцем и он благодарен Германии за помощь. Но сейчас у Берлина есть скепсис насчет вступления Украины в НАТО.
"Я считаю, что их оценка более мягкая, чем она была раньше. Это факт. Но по поводу приглашения сейчас, о котором я вам говорю, они боятся тематики НАТО-Германия, касающейся реакции РФ. Поэтому я считаю, что, по их мнению, будет иметь влияние больший союз. Больший союз по поддержке нас - это уверенное "да" от Соединенных Штатов", - полагает Зеленский.
Приглашение Украины в НАТО
Напомним, только на прошлой неделе стало известно содержание плана победы президента Владимира Зеленского. Первый пункт документа предусматривает приглашение Украины в НАТО до завершения полномасштабной войны.
Еще весной было известно, что против такой инициативы выступают Германия и США. Недавно Зеленский рассказал, что позиция Вашингтона в этом вопросе изменилась в лучшую сторону.
При этом, по его словам, Германия продолжает выступать против такой инициативы.
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