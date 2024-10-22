Зеленский о приглашении Украины в НАТО: видим консенсус большинства стран

"Могу сказать, что мы видим в целом. Мы видим сегодня консенсус большинства стран Альянса и сдержанную позицию нескольких стран (речь о приглашении Украины в НАТО - ред.). Будем с этим работать", - заявил глава государства.

Он уточнил, что в этом вопросе заметна поддержка и уверенность Франции. Также Украину будут поддерживать Британия и Италия.

"Относительно реакции Германии, по нашему мнению, в целом сегодня ситуация в большинстве зависит от Соединенных Штатов. Считаем, что у них идет консолидация их мнений по НАТО и это имеет влияние еще на, например, Венгрию и Словакию", - подчеркнул Зеленский.

По его словам, Украина рассчитывает на более позитивную позицию США по такому вопросу после выборов. И это объясняется не сменой президента, а сменой фокуса в США с выборов. Сейчас же любые резкие заявления со стороны Вашингтона неуместны, там не хотят "лишних рисков".

Зеленский также подчеркнул, что у него очень хорошие отношения с канцлером Германии Олафом Шольцем и он благодарен Германии за помощь. Но сейчас у Берлина есть скепсис насчет вступления Украины в НАТО.

"Я считаю, что их оценка более мягкая, чем она была раньше. Это факт. Но по поводу приглашения сейчас, о котором я вам говорю, они боятся тематики НАТО-Германия, касающейся реакции РФ. Поэтому я считаю, что, по их мнению, будет иметь влияние больший союз. Больший союз по поддержке нас - это уверенное "да" от Соединенных Штатов", - полагает Зеленский.