Зеленський про запрошення України до НАТО: бачимо консенсус більшості країн

"Можу сказати, що ми бачимо в цілому. Ми бачимо сьогодні консенсус більшості країн Альянсу та стриману позицію кількох країн (мова про запрошення України до НАТО - ред.). Будемо з цим працювати", - заявив глава держави.

Він уточнив, що у цьому питанні помітна підтримка та впевненість Франції. Також Україну підтримуватимуть Британія та Італія.

"Щодо реакції Німеччини, на нашу думку, загалом сьогодні ситуація в більшості залежить від Сполучених Штатів. Вважаємо, що у них йде консолідація їхніх думок щодо НАТО і це має вплив ще на, наприклад, Угорщину та Словаччину", - наголосив Зеленський.

За його словами, Україна розраховує на більш позитивну позицію США щодо такого питання після виборів. І це пояснюється не зміною президента, а зміною фокусу у США з виборів. Зараз будь-які різкі заяви з боку Вашингтона недоречні, там не хочуть "зайвих ризиків".

Зеленський також підкреслив, що має дуже добрі стосунки з канцлером Німеччини Олафом Шольцем і він вдячний Німеччині за допомогу. Але зараз Берлін має скепсис щодо вступу України до НАТО.

"Я вважаю, що їх оцінка більш м'яка, ніж вона була раніше. Це факт. Але з приводу запрошення зараз, про яке я вам говорю, вони бояться тематики НАТО-Німеччина, що стосується реакції РФ. Тому я вважаю, що, на їх думку буде мати вплив більший союз. Більший союз щодо підтримки нас - це впевнене "так" від Сполучених Штатів", - вважає Зеленський.