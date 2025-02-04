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Зеленский о приглашении на инаугурацию Трампа: было, но визит был бы не уместен

Фото: президент Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Наталья Кава

Президент США Дональд Трамп приглашал президента Украины Владимира Зеленского на его инаугурацию, которая состоялась 20 января.

Об этом рассказал Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью Пирсу Моргану.

"Президент Трамп пригласил меня на свою инаугурацию, но в очень общих словах", - рассказал Зеленский.

Однако, по его мнению, визит в США именно на инаугурацию Трампа был бы не уместным.

"Я думаю, что нам надо время, чтобы сесть поговорить о войне. А в этот момент, в момент инаугурации я думаю, у него есть свои собственные дела на повестке дня. И я думаю, что мне было бы не очень уместно приехать. У него не было бы времени на личную встречу", - сказал Зеленский.

Зеленский о мире

Недавно Зеленский заявил, что если Трамп хочет заставить российского диктатора Владимира Путина прийти к миру, то у него это получится. В то же время Зеленский сказал, что Киеву и Вашингтону следует продолжить переговоры для разработки плана прекращения огня.

Сегодня же Зеленский рассказал, что его команда уже контактирует с командой президента США Дональда Трампа. В частности, были переговоры со спецпредставителем по Украине и России Китом Келлогом.

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Владимир ЗеленскийДональд ТрампСоединенные Штаты Америки