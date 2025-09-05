Зеленский предложил Словакии избавиться от российской зависимости и назвал "один принцип"

Украина готова помочь обеспечить энергетическую стабильность Словакии. Но Братислава должна перестать покупать российские энергоресурсы.
Как передает РБК-Украина, об этом на пресс-конференции с премьером Словакии Робертом Фицо заявил президент Украины Владимир Зеленский.
Глава украинского государства подчеркнул, что Украина готова обеспечивать энергостабильность для Словакии и других партнеров и иметь совместные проекты.
"У нас только один принцип - не российские энергоресурсы", - добавил он.
Зеленский рассказал, что вопрос энергетики стал одной из тем переговоров с Фицо. Они договорились о встрече представителей правительств уже 20 октября.
"Мы готовы иметь общие энергетические проекты, мы готовы к поставкам нефти и газа на территорию Словакии, и я сказал об этом премьеру, если это не российский газ и российская нефть. Потому что у нас война, точка", - отметил президент.
Напомним, Словакия продолжает покупать российскую нефть. Даже несмотря на планы Евросоюза полностью отказаться от российских энергоресурсов, Братислава пока не спешит искать альтернативные источники поставок.
Украинские защитники в августе несколько раз атаковали нефтепровод "Дружба", по которому Словакия получает российскую нефть.
В ответ министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар пригрозил, что его страна может остановить экспорт дизельного топлива в Украину.
Он отмечал, что защита поставок российской нефти в Словакию соответствует национальным интересам страны.